عمليات متواصلة للمقاومة الإسلامية.. قصف قاعدة للدفاع الجوي ومركز تموضع للواء غولاني

استهدفت المقاومة الإسلامية القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا. كما قصفت المقاومة مركز تموضع كتيبة إستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة راموت نفتالي بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وكذلك تموضع لقوات من لواء الـ300 التابع للفرقة 146 في ثكنة أدميت بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
كما قصف مجاهدو المقاومة مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بصليات من صواريخ الكاتيوشا، والمقر المستحدث لفرقة الجليل في اييليت هشاحر بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
وعند الساعة (11:10) قصفت المقاومة موقع جل العلام بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة، وعند الساعة (14:00) استهدفت ثكنة زرعيت بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة.
وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.
المصدر: الاعلام الحربي