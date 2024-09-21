عمليات متواصلة للمقاومة الإسلامية.. قصف قاعدة للدفاع الجوي ومركز تموضع للواء غولاني

استهدفت ‏المقاومة الإسلامية القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصلية من صواريخ الكاتيوشا. كما قصفت المقاومة ‏مركز تموضع كتيبة إستطلاع 631 التابع للواء غولاني في ثكنة ‏راموت نفتالي بصلية من صواريخ الكاتيوشا.

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصلية ‏من صواريخ الكاتيوشا، وكذلك تموضع لقوات من لواء الـ300 التابع للفرقة 146 ‏في ثكنة أدميت بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

كما قصف مجاهدو المقاومة مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، والمقر المستحدث لفرقة الجليل في اييليت هشاحر بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

وعند الساعة (11:10) قصفت المقاومة موقع جل العلام بقذائف ‏المدفعية وأصابته إصابة مباشرة، وعند الساعة (14:00) استهدفت ثكنة زرعيت بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

المصدر: الاعلام الحربي