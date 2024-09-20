ممثل الصين في مجلس الامن: الهجمات في لبنان همجية ومروعة وغير مسبوقة وتنتهك القانون الإنساني ويجب محاسبة المسؤول عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2024 - 23:34

ممثل الصين في مجلس الامن: الهجمات في لبنان همجية ومروعة وغير مسبوقة وتنتهك القانون الإنساني ويجب محاسبة المسؤول عنها

منذ 34 mins 20 September، 2024
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