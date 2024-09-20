المقاومة الإسلامية تمطر مقرات الاحتلال على الحدود مع فلسطين بالصواريخ بينها قاعدة مسؤولة عن الاغتيالات

قصفت المقاومة الإسلامية اليوم مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ميرون بصليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.
كما استهدفت المقاومة القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
وكذلك، استهدفت المقاومة مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصليات من صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة العليقة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
كما قصفت المقاومة مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بصليات من صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
كما قصفت المقاومة اليوم مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من صواريخ الكاتيوشا، ومقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات في قاعدة ميشار بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
وصباح اليوم الجمعة، استهدفت المقاومة نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بصاروخ موجه واصابوها إصابة مباشرة، وقصف مجاهدو المقاومة ايضاً المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر بصلية من صواريخ الكاتيوشا.
وفي إصار دعمها لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصفت المقاومة أيضاً مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بصليات من صواريخ الكاتيوشا.
وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.
وبمزيد من الفخر والإعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية عدداً من الشهداء على طريق القدس، وهما:
– الشهيد المجاهد يوسف محمد السيد “نينوى” مواليد عام 2003 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان
– الشهيد المجاهد محمد علي حسن الزين “رضا” مواليد عام 1996 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان
– الشهيد المجاهد حسين حسن فقيه “ساجد” مواليد عام 1996 من بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان
– الشهيد المجاهد علي صبحي منصور “كربلاء” مواليد عام 1985 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان
المصدر: الاعلام الحربي