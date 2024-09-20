المقاومة الإسلامية تمطر مقرات الاحتلال على الحدود مع فلسطين بالصواريخ بينها قاعدة مسؤولة عن الاغتيالات

قصفت المقاومة ‏الإسلامية اليوم مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ‏ميرون بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردًا على ‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

كما استهدفت المقاومة القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

وكذلك، استهدفت المقاومة مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة لواء المدرعات 188 التابع للفرقة 36 في ثكنة ‏العليقة بصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

كما قصفت المقاومة مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا، ومقر قيادة الجمع الحربي لفرقة الجولان في ثكنة يردن ‏بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

كما قصفت المقاومة اليوم مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصليات من ‌‏صواريخ الكاتيوشا، ومقر الاستخبارات الرئيسية في المنطقة الشمالية المسؤولة ‏عن الاغتيالات في قاعدة ‏ميشار بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا.

وصباح اليوم الجمعة، استهدفت ‏المقاومة نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع ‏المطلة بصاروخ موجه واصابوها إصابة مباشرة، وقصف مجاهدو المقاومة ايضاً المقر المستحدث للفرقة 91 في اييليت هشاحر بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا.

وفي إصار دعمها لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصفت المقاومة أيضاً مقر قيادة فرقة الجولان 210 في نفح بصليات من صواريخ ‏الكاتيوشا.

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي، عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الاعتداءات التي تتعرض لها مناطق لبنانية.

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، زفت المقاومة الإسلامية عدداً من الشهداء على طريق القدس، وهما:

– الشهيد المجاهد يوسف محمد السيد “نينوى” مواليد عام 2003 من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد محمد علي حسن الزين “رضا” مواليد عام 1996 من بلدة قبريخا في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد حسين حسن فقيه “ساجد” مواليد عام 1996 من بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان

– الشهيد المجاهد علي صبحي منصور “كربلاء” مواليد عام 1985 من بلدة الطيبة في جنوب لبنان

المصدر: الاعلام الحربي