المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف في حيفا شمال فلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة هدف في حيفا شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم الأحد وذلك بواسطة الطيران المسيّر.

وقالت في بيان إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء أمس الثلاثاء الموافق 17 / 9 / 2024 ، هدفاً في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة الإسلامية “استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

المصدر: المقاومة الإسلامية في العراق