حزام ناري من طائرات الاحتلال على منطقة بلوك 12 في مخيم البريج وسط القطاع وقصف مدفعي على المناطق الشمالية والشرقية للمخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 06:06

حزام ناري من طائرات الاحتلال على منطقة بلوك 12 في مخيم البريج وسط القطاع وقصف مدفعي على المناطق الشمالية والشرقية للمخيم

منذ 49 mins 17 September، 2024
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