مروحية إسرائيلية تقصف شمال غرب خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 03:02

مروحية إسرائيلية تقصف شمال غرب خانيونس

منذ 1 ساعة 17 September، 2024
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