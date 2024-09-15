إعلام العدو: اندلاع حرائق في مناطق عدة شمالي الجولان إثر اطلاق صواريخ من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 12:14
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إعلام العدو: اندلاع حرائق في مناطق عدة شمالي الجولان إثر اطلاق صواريخ من جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
15 September، 2024
عاجل
الجولان
جنوب لبنان
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