الوزير حمية يناشد المواطنين والمقيمين : رمي النفايات في مجاري تصريف مياه الامطار يعرضنا لحدوث انسدادات وفيضانات على الطرقات

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه عبر منصة “اكس”:”أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع ، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة ، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها ( كما تبين الصور المرفقة من مختلف المناطق )، علماً بأن ورش متعهدي الوزارة كانت قد قامت بهذه المهمة ، وستواصل التنظيف والتعزيل مجدداً ، ولكن المشهد المبين، يمكنه أن يحدث وفي غضون ساعة واحدة من إتمام عملية التعزيل والتنظيف، فما الذي كان سيحدث لو تلاه هطولاً للأمطار ؟ ألن تحدث انسدادات وفيضانات على الطرقات ؟

مجدداً نطلق صرخة التكامل بين مختلف الجهات المعنية والتي أصبحت معلومة ، ومعها بالتأكيد التزام المواطنين والمقيمين ، وذلك للعمل معاً كي يُصار الى التخفيف قدر الامكان من حدوث فيضانات على الاوتوسترادات والطرقات والحد من أثارها السلبية على الجميع.

أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه #الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع ، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة ، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها ( كما… pic.twitter.com/zQ6KbJt8aP

— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 15, 2024

المصدر: منصة أكس