الوزير حمية يناشد المواطنين والمقيمين : رمي النفايات في مجاري تصريف مياه الامطار يعرضنا لحدوث انسدادات وفيضانات على الطرقات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 10:06

الوزير حمية يناشد المواطنين والمقيمين : رمي النفايات في مجاري تصريف مياه الامطار يعرضنا لحدوث انسدادات وفيضانات على الطرقات

منذ 13 mins 15 September، 2024
الوزير علي حمية
لبنان

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه عبر منصة “اكس”:”أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع ، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة ، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها ( كما تبين الصور المرفقة من مختلف المناطق )، علماً بأن  ورش متعهدي الوزارة كانت قد قامت بهذه المهمة ، وستواصل التنظيف والتعزيل مجدداً ، ولكن المشهد المبين، يمكنه أن يحدث وفي غضون ساعة واحدة من إتمام عملية التعزيل والتنظيف، فما الذي كان سيحدث لو تلاه هطولاً للأمطار ؟ ألن تحدث انسدادات وفيضانات على الطرقات ؟
مجدداً نطلق صرخة التكامل بين مختلف الجهات المعنية والتي أصبحت معلومة ، ومعها  بالتأكيد التزام المواطنين والمقيمين ، وذلك للعمل معاً كي يُصار الى التخفيف قدر الامكان من حدوث فيضانات على الاوتوسترادات والطرقات والحد من أثارها السلبية على الجميع.

أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه #الامطار جارية ومتواصلة على مختلف الأوتوسترادات في كافة المناطق اللبنانية من بيروت جنوبا وشمالاً وإلى جبل لبنان وصولا الى البقاع ، ولكننا نلفت إلى أنه يتم ضياع الجهود المبذولة ، وذلك بمجرد عدم الالتزام برمي النفايات عليها وداخل مصباتها ( كما… pic.twitter.com/zQ6KbJt8aP

المصدر: منصة أكس

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