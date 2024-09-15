المقاومة الإسلامية تقصف مقر كتائب المدرعات ‏التابع للواء 188 في ثكنة “راوية” بعشرات صواريخ الكاتيوشا

ردت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم الأحد على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏الصرفند و قصفت مقر كتائب ‏المدرعات ‏التابع للواء 188 في ثكنة “راوية” بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:45 من صباح اليوم‏ منظومة‎ ‎فنية‎ ‎في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

واستهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 ‏ تموضعًا لجنود ‏العدو في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وحققوا فيه إصابات مؤكدة.‏

وافاد مراسل المنار ان جيش الاحتلال قصف بالمدفعية بلدات : العديسة ، كفركلا، رب ثلاثين ، شبعا وكفرحمام.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية