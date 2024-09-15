المقاومة الإسلامية تقصف مقر كتائب المدرعات ‏التابع للواء 188 في ثكنة “راوية” بعشرات صواريخ الكاتيوشا

ردت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم الأحد على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة الصرفند و قصفت مقر كتائب المدرعات التابع للواء 188 في ثكنة “راوية” بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:45 من صباح اليوم منظومة فنية في موقع المالكية بمحلقة انقضاضية وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:50 تموضعًا لجنود العدو في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية وحققوا فيه إصابات مؤكدة.
وافاد مراسل المنار ان جيش الاحتلال قصف بالمدفعية بلدات : العديسة ، كفركلا، رب ثلاثين ، شبعا وكفرحمام.
المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية