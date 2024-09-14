السيد الحوثي: من أهم ما يشهد على فاعلية جبهة اليمن هو الإعلان الأميركي عن عودة حاملة الطائرات روزفلت عبر المحيط لا البحر الأحمر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 18:58
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السيد الحوثي: من أهم ما يشهد على فاعلية جبهة اليمن هو الإعلان الأميركي عن عودة حاملة الطائرات روزفلت عبر المحيط لا البحر الأحمر
منذ 2 ساعة
14 September، 2024
عاجل
السيد الحوثي
اليمن
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