مسيّرة الاحتلال تطلق قنابل في محيط ديوان أبو شريعة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 17:14

مسيّرة الاحتلال تطلق قنابل في محيط ديوان أبو شريعة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة

منذ 35 mins 14 September، 2024
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