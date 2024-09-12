اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في شلومي ويعرا وعرب العرامشة وإدميت بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 13:38

اعلام العدو: صفارات الانذار تدوي في شلومي ويعرا وعرب العرامشة وإدميت بالجليل الغربي

منذ 36 mins 12 September، 2024
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