قوات الاحتلال تحاصر منزل في شارع العشارين بمدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 02:50

قوات الاحتلال تحاصر منزل في شارع العشارين بمدينة طوباس

منذ 9 mins 12 September، 2024
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