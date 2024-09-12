كتائب شهداء الأقصى – طوباس: تفجير عبوتين ناسفتين في آلية و جرافة للعدو الإسرائيلي في محور السوق ما أدى لإخراجهما عن الخدمة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 02:52

كتائب شهداء الأقصى – طوباس: تفجير عبوتين ناسفتين في آلية و جرافة للعدو الإسرائيلي في محور السوق ما أدى لإخراجهما عن الخدمة

منذ 49 mins 12 September، 2024
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