اشتباكات واستهداف قوات الاحتلال بعبوات في مخيم الفارعة بطوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 02:52

اشتباكات واستهداف قوات الاحتلال بعبوات في مخيم الفارعة بطوباس

منذ 1 ساعة 12 September، 2024
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