جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 01:16

جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 16 mins 12 September، 2024
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