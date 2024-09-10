مسؤول أميركي: إذا ذهبت “إسرائيل” للحرب في لبنان فلن تكون هناك منازل لتعود إليها

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن مسؤول أميركي رفيع، قوله إن “شنّ “إسرائيل” حربا شاملة ضد حزب الله دون التفكير في العواقب أمر خاطئ”، موضحاً أنه “إذا ذهبت “إسرائيل” للحرب في لبنان فلن تكون هناك منازل لتعود إليها”.

ورأى المسؤول، في وقت تسود فيه أجواء سلبية جداً حول محادثات وقف اطلاق النار في غزة وسط تعنت رئيس وزراء العدو، أن “اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيفتح الباب أمام اتفاق شامل في لبنان”، زاعماً محاولة بلاده “منع تصعيد الصراع لأنه ينطوي على خطر الانجرار إلى حرب إقليمية”، وذلك في وقت رضخت فيه واشنطن لانقلاب نتنياهو على “ورقة بايدن” التي وافقت عليها المقاومة للخروج باتفاق لتبادل الأسرى ووقف النار، متحدثة عن “اقتراح جديد”، لم تطرحه بعد لعلمها عدم موافقة المقاومة عليه، كونه أقرب إلى الاملاءات الاسرائيلية منه إلى مقترح جدي للحل.

المصدر: مواقع إخبارية