حركة حماس : نؤكّد أن ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذبٌ مفضوح يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 04:48

حركة حماس : نؤكّد أن ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذبٌ مفضوح يسعى من خلاله لتبرير هذه الجرائم البشعة

منذ 1 ساعة 10 September، 2024
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