انتشال عدد كبير من الشهداء والإصابات جراء قصف عنيف لخيام النازحين في مواصي خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2024 - 01:46

انتشال عدد كبير من الشهداء والإصابات جراء قصف عنيف لخيام النازحين في مواصي خانيونس

منذ 22 mins 10 September، 2024
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