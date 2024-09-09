اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في شلومي وحانيتا بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 11:34

اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في شلومي وحانيتا بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 35 mins 9 September، 2024
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