سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية في مخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 04:28

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آلية عسكرية في مخيم طولكرم محققين إصابات مباشرة

منذ 21 mins 9 September، 2024
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