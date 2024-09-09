شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن عودة خدمات الإنترنت المنزلي وسط وجنوب قطاع غزة لما كانت عليه قبل انقطاعها منذ ساعات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2024 - 04:26

شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن عودة خدمات الإنترنت المنزلي وسط وجنوب قطاع غزة لما كانت عليه قبل انقطاعها منذ ساعات

منذ 2 ساعة 9 September، 2024
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