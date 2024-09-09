الدفاع السورية: شهداء وجرحى جراء عدوان إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في المنطقة الوسطى

استشهد 5 مواطنين وأصيب 19 آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى.

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لسانا: انه حوالي الساعة 20 : 23 من مساء يوم الأحد 2024/9/8 شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفاً عدداً من المواقع العسكرية في المنطقة الوسطى وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأضاف المصدر إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 19 آخرين بجروح ووقوع خسائر مادية.

ومن جانبه قال مدير المشفى الوطني في مصياف الدكتور فيصل حيدر في تصريح لمراسل سانا إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وإصابة 19 آخرين بجروح بعضهم بحالة حرجة.

وبدوره زار محافظ حماة معن عبود المصابين في مشفى مصياف الوطني واطمئن على صحتهم ووجه باستنفار الكوادر والطواقم الإسعافية والطبية والتمريضية لتقديم الخدمات لهم.

كما تسبب العدوان الإسرائيلي بأضرار على طريق عام مصياف وادي العيون واندلاع حريق في منطقة حير عباس تعمل فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

المصدر: وكالة سانا