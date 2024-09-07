مراسل المنار: لليوم الثاني يحاول العدو احداث حرائق في سهل الخيام من خلال القاء قذائف ضوئية اشتعالية بشكل منخفض – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 15:44
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المقاومة الإسلامية: استهداف انتشار الجنود في "منوت" أتى ردًا على اعتداءات العدو وخصوصاً على بلدة كونين
المقاومة الإسلامية استهدفت موقعي الراهب وحدب يارون بقذائف المدفعية وأصابتهما اصابة مباشرة
مراسل المنار: الطيران المسير المعادي أغار على أحد بساتين الوزاني جنوب لبنان
المتحدث باسم جيش العدو: تم إطلاق 30 صاروخاً من الأراضي اللبنانية
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: العدو يزداد ضعفاً والمقاومة ازدادت قوة ولا تؤخذ بالتهويلات
مراسل المنار: 4 شهداء و10 إصابات جراء استهداف الاحتلال شقة بمخيم البريج وسط قطاع غزة
مراسل المنار: شهيدتان "سيدة وطفلة" جراء قصف صهيوني لشقة سكنية بمنطقة النصر غربي مدينة غزة
الصحة الفلسطينية: استشهاد طفلة فلسطينية (13 عاماً) برصاص الإحتلال في بلدة قريوت قضاء نابلس
المقاومة الاسلامية: قصف قاعدة جبل نيريا أتى رداً على اعتداءات العدو خصوصاً على بلدة فرون
المقاومة الإسلامية استهدفت انتشاراً لجنود العدو في محيط مستوطنة "منوت" بالأسلحة الصاروخية
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة ما أدى الى تدميرها
مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية أغارت على حرج بلدة كونين وعلى وادي السلوقي عند أطراف بلدة قبريخا جنوب لبنان
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على اطراف كفرشوبا جنوب لبنان
إذاعة جيش العدو: إصابة مبنى في شلومي واندلاع حريق في ليمان بالجليل الغربي عقب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان
صحيفة "معاريف" العبرية: 75% من مباني كيبوتس المنارة تضررت ولم يبق داخلها إلا مجموعة احتياطية لحراسة الحدود
مراسل المنار: 33 إصابة جراء قصف مدفعي صهيوني على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من مدن وبلدات الضفة الغربية وداهمت منازل فيها
شملت الاقتحامات نابلس ورام الله والرام وسبسطية وقوصين وبيتا وبدرس والسموع وباقة الحطب ورافات وبيتونيا وكفر عبوش وجيوس
الرئيس السابق لجهاز الشاباك الصهيوني: إصرار نتنياهو على البقاء في محور فيلادلفيا هدفه الحفاظ على حكومته فقط
الرئيس السابق للشاباك: "إسرائيل" ليست مؤهلة لحروب طويلة وكان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب منذ وقت طويل
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي: ايران استهدفت 12 سفينة تابعة للكيان الصهيوني بفترة ادارة دونالد ترامب
اللواء سلامي: ضرب سفن الكيان حينها جاء بعد أن هاجم 14 من سفننا في البحرين الأحمر والمتوسط حتى لا يتم تصدير نفطنا
تواصل الإقتراع في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها الرئيس عبد المجيد تبون وعبد العالي شريف ويوسف أوشيش
مراسل المنار: زلزال في تركيا بقوة 5 درجات مركزه منطقة بازارجيك بولاية كهرمان مرعش ولم يبلغ حتى الآن عن خسائر بشرية
مراسل المنار: لليوم الثاني يحاول العدو احداث حرائق في سهل الخيام من خلال القاء قذائف ضوئية اشتعالية بشكل منخفض
منذ 1 ساعة
7 September، 2024
عاجل
سهل الخيام
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