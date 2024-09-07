النائب عزّ الدين : جبهة لبنان هي من أهم الجبهات التي أذلّت العدوّ الإسرائيلي

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزّ الدين انّ”الجبهة التي فتحناها هي من أهم الجبهات في الإسناد وفي التأثير على العدو الصهيوني وفي إذلاله”.

وقال إنّ”العدوّ الإسرائيلي لو تمكّن من لبنان ويملك القدرة على الهجوم لفعل ذلك ، وهو لا يحتاج إلى مبرّر لأنه جيش قاتل ومُجرِم، أمّا فيما خصّ المجتمع الدولي والنظام الدولي فلا شيء يردع العدو الإسرائيلي بل أصبح هناك عصابات دولية وتنمّر وبلطجة دولية”.

كلام النائب عز الدين جاء خلال الإحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة البيسارية لفقيد الجهاد والمقاومة الحاج علي رضا شامي والد الشّهيد محمد شامي ، بمشاركة شخصيات وفعاليات ، علماء دين ، عوائل الشهداء والأهالي .

ولفت عزّ الدين إلى أنّ”الأميركي يأتي ليتحكم بمصيرنا وثقافتنا وسلوكنا وحياتنا لكن شعوب هذه المنطقة هم أصحاب هذه الأرض ويجب أن يحموا ويحافظوا على ثرواتهم لذلك نرى اليوم في اليمن مدى تأثير حركة السفن التي انخفضت بشكل كبير في رسالة تحدٍّ ومواجهة اختارها اليمنيون بوجه الأميركي والبريطاني”

وختم :” جبهتنا مستمرون بها دفاعاً عن لبنان ونُصرةً وإسناداً لغزة وما يجري فيها”.

المصدر: موقع المنار