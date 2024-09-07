‫مراسل المنار: زلزال في تركيا بقوة 5 درجات مركزه منطقة  ‫بازارجيك بولاية كهرمان مرعش ولم يبلغ حتى الآن عن خسائر بشرية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 7 2024 - 11:48

‫مراسل المنار: زلزال في تركيا بقوة 5 درجات مركزه منطقة  ‫بازارجيك بولاية كهرمان مرعش ولم يبلغ حتى الآن عن خسائر بشرية

منذ 2 ساعة 7 September، 2024
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