إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في نطوعه وأبيريم وفسوطه وألكوش بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2024 - 16:50
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المقاومة الإسلامية استهدفت مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابتها إصابة مباشرة
مراسل المنار: الطيران المعادي شن غارتين على بلدة عيترون وأغار على بلدتي الضهيرة وبيت ليف في جنوب لبنان
مراسل المنار: مدفعية العدو استهدفت اطراف عيترون وكفرشوبا وكفركلا وحرج الهبارية وراشيا الفخار جنوب لبنان
توصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ336
مراسل المنار: شهداء وعدد من الاصابات جراء استهداف شقة في شارع اليرموك وسط مدينة خانيونس
سرايا القدس: سيطرنا على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع "EVO Max" خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المنطقة الوسطى
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
رئيس بلدية جنين: الحكومة الفلسطينية ستحتاج إلى مساعدات خارجية لإعادة إعمار المدينة والمخيم
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
السيد عبد الملك الحوثي: العمليات مستمرة وحققت في البحار نتائج كبيرة
خليل الحية: أصبح واضحاً أن نتنياهو وحكومته الفاشية هم المعطلون الوحيدون لمسار المفاوضات وأن سياسة التصعيد ثبت فشلها
خليل الحية: على الإدارة الأميركية وبايدن التخلي عن الانحياز الأعمى للإحتلال وإلزامه بما تم الاتفاق عليه
خليل الحية: أي اتفاق يجب أن يتضمن وقف العدوان وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة بما فيه محور فيلادلفيا ومعبر رفح
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن مستمرون والرد قادم وهناك مع الرد مسار مستمر بإذن الله
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
الإعلام الفلسطيني: قوات الاحتلال تنسحب من طولكرم ومخيميها بعد عدوان استمر 4 أيام
إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في نطوعه وأبيريم وفسوطه وألكوش بالجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيّرة
منذ 1 ساعة
6 September، 2024
عاجل
الجليل الغربي
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