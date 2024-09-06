15 قتيلا جراء أمطار غزيرة في تشاد

لقي 14 تلميذا ومعلّمهم حتفهم ليل الأربعاء الخمبس جراء أمطار غزيرة ضربت إقليم وداي في شرق تشاد شبه القاحل، وفق ما أعلنت السلطات.

وقالت السلطات في بيان، اوردته وكالة “فرانس برس” : “ليل 4 إلى 5 أيلول، هطلت أمطار غزيرة في إقليم وداي ضرب برق مدرسة بشكل مأسوي، مسفرا عن مقتل 15 شخصا وإصابة آخرين”.

وقال حاكم الإقليم للوكالة : “إن سوء الأحوال الجوية تسبب في انهيار منزل، ما أدى إلى مقتل “15 شخصا بينهم 14 طفلا”.

في منتصف آب لقي ما لا يقل عن 54 شخصا حتفهم في فيضانات ضربت منطقة تيبستي في أقصى شمال تشاد.

وحذرت الأمم المتحدة من تأثير “الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة” في المنطقة، مشيرة إلى أن “تشاد هي البلد الأكثر تضررا، إذ إن 246883 شخصا قد تضرروا من الفيضانات في غضون أسابيع قليلة فقط”.

كما دعت إلى “اتخاذ إجراءات فورية وإلى توفير تمويل كافٍ في مواجهة أزمة المناخ”.

المصدر: وكالات