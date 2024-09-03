المواجهات في الضفة الغربية تتواصل لليوم السابع

استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية لمدينة جنين ومخيمها، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وخلال اقتحامها لمخيم طولكرم حاصرت أحد المنازل، وأن جنديا من وحدة القنص أطلق النار باتجاه المنزل المحاصر فقتل فتى وأصاب والده. كما أصيبت طفلة فلسطينية ومسعفة في اقتحام الاحتلال، في حين يتواصل حصار مستشفيات المدينة ومخيمها”.

وفي جنين، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى وسط المدينة ومخيمها فجر اليوم. كما شهدت مدينة نابلس مواجهات واشتباكات مسلحة وتفجير عبوات، الى ذلك أغلقت قوة اسرائيلية الحرم الإبراهيمي في الخليل بشكل كامل، واسفر العدوان المتواصل على الضفة عن ارتقاء 29 شهيدا و121 جريحا بينهم خمسة اطفال ومسنون.

وتجددت الاشتباكات والمواجهات المُسلحة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات جيش الاحتلال في مدينة ومخيم جنين، شمال الضفة الغربية، حيث تركزت المواجهات في الحي الشرقي وقرية “مثلث الشهداء”.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاتليها “يواصلون التصدي لقوات العدو في محاور القتال المختلفة، ويمطرونها بزخات من الرصاص والعبوات الناسفة”.

وأضافت، في بلاغ عسكري، أن مقاتليها “تمكنوا من إمطار قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص في محور الشهداء بجنين، محققين إصابات مباشرة”.

وقالت مصادر محلية إن عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت “مثلث الشهداء”، برفقة قوة راجلة، ونشرت قناصة على أسطح بعض البنايات.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء: محمد ومحمود حسين درويش، ومطيع وماهر علي درويش والشاب مجد مازن علي درويش خلال اقتحام قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وأفاد مصدر طبي، بأن قوات الاحتلال تعتدي على مسعفين ومصاب بالضرب قرب مستشفى ابن سينا في جنين.

ونقلت وسائل إعلامية، أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين يستهدفون قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع في قرية مثلث الشهداء بجنين.

وأسفر العدوان الذي يشنه الاحتلال على جنين ومدن شمال الضفة الغربية منذ 28 أغسطس/ آب الماضي عن استشهاد 18 فلسطينيًا من المدينة، ودمار واسع بممتلكات المواطنين والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

احتجاز واعتداء على طاقم إسعاف ومنعه من دخول مخيم جنين رغم حصوله على تنسيق … تقرير علي سمودي pic.twitter.com/iKO0ZbFigy — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) September 2, 2024



وتواصل قوات الاحتلال إخلاء العائلات من منازلها بطريقة قسرية، وجرفت آلياتها في وقت سابق شارع البريد ومحيط دوار السينما مركز مدينة جنين وعددا من المحال التجارية، في السوق التجاري وسط جنين، إضافة إلى تجريف دوار يحيى عياش ودوار البادية.

وفي وقتٍ سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء جراء اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بلغ 29 شهيداً و121 إصابة 18 شهيداً منهم في محافظة جنين، و4 شهداء في محافظة طوباس، و4 شهداء في محافظة طولكرم، و3 شهداء في محافظة الخليل.

تغطية صحفية: جانب من اقتحام الاحتلال وتوغله في مخيم جنين خلال الــعدوان الواسع والمستمر. pic.twitter.com/vzdM9nI24k — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 2, 2024

وأطلق جيش الاحتلال في 28 أغسطس/ آب الماضي عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية تعدّ الأوسع منذ عام 2002، إذ اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم، وتواصل عملياتها العسكرية في جنين.

وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسّع الاحتلال عدوانه بالضفة بينما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم، ما أسفر عن استشهاد 676 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف، واعتقل زهاء 10 آلاف مواطن، وفق مصادر رسمية الفلسطينية.

المصدر: مواقع