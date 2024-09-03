كتائب شهداء الأقصى: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين محكم نفذته بالاشتراك مع كتائب القسام في أحد محاور القتال في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 05:10

كتائب شهداء الأقصى: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في كمين محكم نفذته بالاشتراك مع كتائب القسام في أحد محاور القتال في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية

منذ 1 ساعة 3 September، 2024
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