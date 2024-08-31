حماس: تحريض الاحتلال على “الأونروا” سلوكٌ إجرامي يستدعي فضحه وإدانته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 31 2024 - 20:58

حماس: تحريض الاحتلال على “الأونروا” سلوكٌ إجرامي يستدعي فضحه وإدانته

منذ 1 ساعة 31 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة