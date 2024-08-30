لليوم 329.. العدوان يتواصل على غزة .. والعدو ينسحب من خانيونس

يَتواصلُ العدوانُ الصهيونيُّ على الشعبِ الفلسطينيِّ لليومِ التاسعِ والعشرينَ بعد الثلاثِمئة.

وارتَكب جيشُ الاحتلالِ سلسلةً من المجازر، راح ضحيّتَها العشراتُ من المدنيّينَ الفلسطينيينَ خلال الساعاتِ الماضية. وتركّزتِ الغاراتُ الجويّةُ على مراكزِ إِيواءِ النازحين، فيما تُواصلُ مدفعيةُ العدوِّ قصفَ المناطقِ المأهولةِ والمُربّعاتِ السكنية.

وافاد مراسل المنار في غزة عن” انتشال أجساد 9 شهداء من مناطق متفرقة في خانيونس جنوب قطاع غزة بعد انسحاب قوات العدو منها”.

واستشهد فجر اليوم الجمعة، خمسة مواطنين بينهم طفل، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، ومخيم جباليا.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو دقة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وبالتزامن، أفادت مصادر صحفية بانسحاب جيش الاحتلال من كافة مناطق التوغل بعد 22 يوم من العملية البرية الثالثة التي نفذتها الفرقة 98 في خانيونس.

فيما لاتزال فرق الإغاثة تعمل على انتشال جثامين شهداء من مناطق انسحبت منها قوات الاحتلال في المدينة الواقعة جنوب القطاع.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطنان، أحدهما طفل، جراء قصف قوات الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق الهوجا بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

كما نقل مسعفون من الهلال الأحمر إصابات إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة القصاص شمال شرق المخيم، وسبع إصابات بعضها حرجة جراء قصف طائرة حربية إسرائيلية منزلا ببلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس، إلى مستشفى ناصر في المدينة.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال المناطق الشرقية والجنوبية من الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والمناطق الغربية من مدينة غزة تحديدا الرمال وتل الهوا وأطراف مخيم الشاطئ إضافة إلى حي الصبرة، والمناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع.

المصدر: قناة المنار + مواقع