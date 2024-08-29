الطيران الحربي الاسرائيلي يُحلّق على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 04:48

الطيران الحربي الاسرائيلي يُحلّق على ارتفاع منخفض في أجواء مدينة غزة

منذ 19 mins 29 August، 2024
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