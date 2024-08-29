الضفة الغربية | 12 شهيداً و 20 معتقلاً على الأقل مع دخول العدوان على شمال الضفة الغربية المحتلة يومه الثاني

استشهد اثنا عشر مواطناً فلسطينياً وأصيب العشرات، خلال العملية العسكرية التي بدأتها قوات اللاحتلال الإسرائيلي، فجر الاربعاء، في شمال الضفة الغربية المحتل، وتخللها اعتدءات على المستشفيات والطواقم الطبية، وتدمير البنى التحتية.

ومع دخول العدوان يومه الثاني، استشهد شاب، ليل الأربعاء الخميس، متأثرا بجروحه الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب فراس بسام علاقمة (35 عاما) برصاص الاحتلال في جنين، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين وطوباس وطولكرم منذ فجر الأربعاء، إلى 12 شهيدا، وأكثر من 20 إصابة بجروح مختلفة.

وعلاقمة، ملازم أول في الأمن الوطني، أصيب بجروح حرجة برصاص الاحتلال في حي الهدف في مدينة جنين، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر إلى مستشفى ابن سينا، حيث أعلن عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وأفادت مصادر محلية بأن قناصة الاحتلال المنتشرين على شارع جنين-نابلس، أطلقوا النار صوب مركبة كانت تقطع الشارع بالقرب من دوار عصفور، كما استهدفوا 10 مركبات على ذات الشارع منذ صباح الأربعاء.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قال إنّ “طواقمه في الضفة الغربية تتعامل مع 10 شهداء و26 إصابة”. وافاد بأن طواقمه تعاملت مع “ستة شهداء في جنين و أربعة شهداء في طوباس”. وأضاف أن الإصابات توزعت على مدن رام الله والبيرة وطولكرم وجنين ونابلس وطوباس.

وباستشهاد الشاب علاقمة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 664 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 5600 جريح.

بدورها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 20 مواطنا على الأقل منذ بدء عدوانها الواسع على الضفة الغربية فجر اليوم.

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان، بأن هذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار عمليات الاقتحام في مختلف أنحاء الضفة، كما أن هذا المعطى متغير على مدار الساعة، هذا ويشار إلى أنّه ومن بين المعتقلين أطفال.

وأفاد البيان الى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في بلدات ومخيمات محافظات طولكرم، جنين، طوباس، ورام الله والبيرة، طالت العشرات من المواطنين، رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة ومروعة بحق المواطنين، حيث تركت عمليات التعذيب والتنكيل آثارا واضحة على أجساد المعتقلين الذين أفرج عنهم لاحقا.

إلى جانب ذلك، ذكر البيان أنّ قوات الاحتلال أعلنت لأربعاء عن اعتقال العشرات من العمال المتواجدين في أراضي الـ48″.

واعتقلت أكثر من 10 آلاف و300 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر: وكالات