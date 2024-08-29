شهيدة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في أرض المصري بمنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 29 2024 - 01:36

شهيدة في قصف الاحتلال خيمة للنازحين في أرض المصري بمنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع

منذ 48 mins 29 August، 2024
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