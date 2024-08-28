بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تشتبك مع القوات الاسرائيلية في حي الزيتون

فجرت سرايا القدس، عبوة برميلية شديدة الإنفجار -مزروعة مسبقاً- بآلية عسكرية صهيونية متوغلة في شارع السكة “منطقة المثلث” بحي الزيتون شرق مدينة غزة. وأكدت السرايا وقوع أفرادها بين قتيل وجريح ما استدعى قوات النجدة الصهيونية إلى الهروع للمكان تحت غطاء ناري كثيف.

كما قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في محيط مدرسة ابن العثيمين بمنطقة السطر الشرقي في مدينة خانيونس.

وعرض الاعلام العسكري للسرايا، مشاهد من اغارة المجاهدين على منزل يتحصن به جنود العدو الصهيوني بحي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

ومن جانبها، تمكنت كتائب القسام من قنص جنديين صهيونيين تحصنا في مبنى خلف صالة النجوم جنوب حي الزيتون في مدينة غزة. وعرض الاعلام العسكري للقسام مشاهد من هذه العملية.

تواصل المقاومة الفلسطينية لليوم الـ 327 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت حتى اللحظة عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً.

المصدر: الاعلام العسكري