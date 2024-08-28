اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الهدف المحاذي لمخيم جنين في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 19:02

اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الهدف المحاذي لمخيم جنين في الضفة الغربية

منذ 7 mins 28 August، 2024
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