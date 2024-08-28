قوات الاحتلال تعترض سيارة إسعاف في مخيم جنين وتقوم بتفتيش طاقم الإسعاف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 19:00
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قوات الاحتلال تعترض سيارة إسعاف في مخيم جنين وتقوم بتفتيش طاقم الإسعاف
منذ 2 ساعة
28 August، 2024
عاجل
مخيم جنين
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