قوات الاحتلال تعترض سيارة إسعاف في مخيم جنين وتقوم بتفتيش طاقم الإسعاف – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2024 - 19:00

قوات الاحتلال تعترض سيارة إسعاف في مخيم جنين وتقوم بتفتيش طاقم الإسعاف

منذ 2 ساعة 28 August، 2024
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