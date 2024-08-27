السوداني يزور القاهرة: سكوت المجتمع الدولي شجّع الكيان الصهيوني على تجاوز كل الخطوط الحمراء

بدأ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى مصر وتونس، استهلها في القاهرة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من المسؤولين المصريين. وجرت صباح اليوم الثلاثاء، مراسيم استقبال رسمي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مدينة العلمين المصرية.

واستقبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الرئيس السوداني، في مراسيم استقبال رسمية في مدينة العلمين المصرية، حيث جرى عزف النشيد الوطني لكل من العراق ومصر، واستعراض حرس الشرف.

واجرى السوداني مباحثات موسعة مع نظيره المصري بشأن تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات والقطاعات.

رئيس الوزراء العراقي: الحكومة تنطلق من مصالح العراق العليا بمسألة التطورات في المنطقة

وخلال لقائه مع السيسي، أكد السوداني استمرار العمل باللجنة العراقية المصرية ومتابعته المباشرةِ لما تحرزه من تقدّم، فيما أكد أن الحكومة تنطلق من مصالح العراق العليا بمسألة التطورات في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المتبادلة بين العراق ومصر، كما تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها استمرار العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني في غزّة.

كما تطرق السوداني والسيسي خلال اللقاء إلى الحرب على غزّة، والتأكيد على حقّ الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس”.

كما جرت خلال اللقاء، مباحثات موسعة شملت الملفات المشتركة، خصوصاً مجالات النفط، والزراعة، وإدارة المياه، وكذلك في إطار التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية.

كما تطرقت المباحثات إلى مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث شدد الرئيسان على أنّ التطورات الإقليمية تستدعي مواصلة التنسيق بين البلدين، ومع باقي البلدان الشقيقة والصديقة.

وأشار السوداني إلى “عمق العلاقة بين العراق ومصر التي قطعت شوطاً مهماً على مستوى التعاون المتميز، وما تشكله من محور ارتكاز يعود بالمنفعة للبلدين الشقيقين، وكذلك على استقرار المنطقة”.

وأكد السوداني “حرص العراق في التعاون والانفتاح على الشركات المصرية، خصوصاً مجالاتِ الإسكان والزراعة وإدارة المياه”، مشيراً إلى “استمرار العمل في اللجنة العراقية المصرية المشتركة، ومتابعته المباشرةِ لما تحرزه من تقدّم، لاسيما التعاون في الصناعات النفطية التحويلية”.

وبيّن السوداني أن “العراق المستقر هو قوّة لكل الأشقاء والأصدقاء في المنطقة”، مشدداً على أن “الحكومة العراقية تنطلق من مصالح العراق العليا بمسألة التطورات في المنطقة”، مؤكدا أن “العراق قادر على أن يكون ساحة تلاقٍ بين دول المنطقة والبلدان الصديقة”.

وفي شأن الحرب على غزة أكد رئيس مجلس الوزراء أنّ “سكوت المجتمع الدولي شجّع الكيان الصهيوني على تجاوز كل الخطوط الحمراء”، مشيداً “بالجهود التي تبذلها مصر في مجال العمل على وقف إطلاق النار”.

من جانبه، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن “اعتزازه بالعراق، وحرصه الشديد على التعاون الكامل في مختلف المجالات”، مؤكداً أن “العراق القوي دعامة للمنطقة والبلدان العربية”.

وأشار إلى “تطابق الرؤى في ما يتعلق بالتعاون المشترك، ووجود إرادة سياسية واضحة لدى البلدين إزاء التكامل”، مشيداً “بإجراءات الحكومة في تثبيت الاستقرار والتنمية والانفتاح الاقتصادي على مستوى دول المنطقة والعالم”.

مستشار حكومي عراقي: زيارة رئيس الوزراء إلى مصر وتونس ستطور الشراكات الاستراتيجية

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، ، أهمية زيارة السوداني إلى دولتي مصر وتونس، مؤكداً أن تلك الزيارة ستطور الشراكات الاستراتيجية، وستخدم المصالح الوطنية والإقليمية.

وقال صالح، إن “زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دولتي مصر وتونس مهمة، لاسيما وهما حاضنة جامعة الدول العربية في فترتين زمنيتين مختلفتين، ويمتلكان علاقات تاريخية طويلة مع العراق”.

وأضاف أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مصر وتونس تحمل أهمية كبيرة من جوانب عدة، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية، وتقوية التعاون في مجالات الاقتصاد والتبادل الثقافي والتعليمي، كما ستفتح هذه الزيارة المهمة المجال لتوقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم اقتصادية أو فنية تصب في المصلحة الجماعية المشتركة”.

وتابع: “كما ستعزز هذه الزيارة على متابعة سبل التعاون المشترك ولاسيما تطور المشاريع القائمة في الإعمار والسكن التي تتولاها شركات من البلدين وخاصة مصر، فضلاً عن تعزيز التجارة والاستثمار مع الدولتين الشقيقتين، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني للعراق وتلك الدولتين، إضافة إلى تعزيز التقارب الإيجابي بين أبناء المنطقة وشعوبها، كما ستتيح الزيارة الفرصة للتشاور بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد صالح أن “زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مصر وتونس ستطور الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق أهداف مشتركة تخدم المصالح الوطنية والإقليمية”.

السوداني يستقبل مجموعة من رجال الأعمال عن كبريات الشركات المصرية

واستقبل محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بمدينة العلمين المصرية، مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لكبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد السوداني خلال اللقاء، أهمية العلاقة الستراتيجية بين العراق ومصر، وما تمثله من مسار للتكامل الاقتصادي بين الشعبين، وضمن العلاقات الاقتصادية العربية، مشيراً إلى أن العراق اليوم يمرّ بحالة من التعافي والاستقرار بعد النصر على الإرهاب بوقفة أبناء الشعب من جميع المكونات والأطياف.

وأوضح السوداني أن حكومته بدأت قبل عامين ببرنامج طموح وأولويات في العمل مع فريق وزاري واستشاري، خصوصاً في التنمية والاقتصاد، انطلاقاً من نقاط القوة التي يتميز بها العراق بما يمتلكه من موارد طبيعية وبشرية، مؤكداً أن العراق يمثل سوقاً مهمةً بنسبة نمو متزايدة نتيجة موقعه الجغرافي المهم في منطقة حيوية من العالم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العراق استقبل كبار المستثمرين المصريين، في البنى التحتية ومشاريع المدن السكنية التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريباً، مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة، وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل.

وشدد على إطلاق الحكومة فرصاً استثمارية في كل الصناعات، وتحديث الخطوط الإنتاجية، ومبدأ المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأنه جرى تحديد مجموعة مدن صناعية في داخل العراق، بالتزامن مع مشروع طريق التنمية، بوصفه مشروعاً ستراتيجياً مهماً، ولدينا اليوم شراكات مع قطر وتركيا والإمارات في ما يخص هذا المشروع، وإنّ المرحلة الأولى لميناء الفاو ستكتمل نهاية 2025، وسيكون إضافة نوعية للمنطقة، ومعه أضخم مدينة صناعية.

من جانبهم، أبدى رجال الأعمال المصريون والشركات استعدادهم للعمل في العراق بمختلف المجالات، ومنها مشروع طريق التنمية وقطاع الصناعة الدوائية والمستشفيات والبنى التحتية والصناعات الإنشائية، كما تحدثوا عن وجود شراكات واعدة بين القطاعين الخاصين العراقي والمصري.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية