مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة العديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2024 - 18:58

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة العديسة

منذ 19 mins 27 August، 2024
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