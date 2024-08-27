مؤسسات فلسطينية: العدو يحتجز 552 جثماناً 

أعلنت مؤسسات فلسطينية الثلاثاء، أن قوات الاحتلال تواصل احتجاز 552 جثمانا فلسطينيا بينهم 256 في مقابر الأرقام، إضافة إلى المئات من قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء بمناسبة اليوم الوطني لاستراد الجثامين الموافق 27 أغسطس/آب من كل عام.

وأشارت المؤسسات إلى أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم بلغ 552 شهيداً في مقابر الأرقام والثلاجات من بينهم 256 في مقابر الأرقام، ومنهم 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015.

المصدر: مواقع إخبارية