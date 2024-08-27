الخارجية السعودية: المملكة ترفض التصريحات المتطرفة لوزير إسرائيلي بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
August 27 2024 - 03:42
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
27 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الاسلامية: هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 في ثكنة شراغا
الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن بعد اصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش العدو في منطقة جنبة قرب يطا جنوب الخليل
مصدر في القوات البحرية اليمنية: فرقاطة أوروبية حاولت اعتراض الهجوم على سفينة SOUNION في البحر الاحمر قبل فرارها
الخارجية السعودية: المملكة ترفض التصريحات المتطرفة لوزير إسرائيلي بشأن إقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى
منذ 53 mins
27 August، 2024
عاجل
الخارجية السعودية
المسجد الاقصى
التعليقات
ذات صلة
رداً على بن غفير.. حماس والجهاد تدعوان لتصعيد المقاومة في القدس
مراسل المنار: قوات الاحتلال تمنع المواطنين من الدخول الى المسجد الاقصى بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين للمسجد
صورة جوية تظهر حشود المصلين المرابطين في الأقصى
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}