المقاومة تواصل عملياتها جنوب لبنان وغارة صهيونية بين عبرا وحارة صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2024 - 16:58

المقاومة تواصل عملياتها جنوب لبنان وغارة صهيونية بين عبرا وحارة صيدا

منذ 21 mins 26 August، 2024
لبنان

دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادا لمقاومته الباسلة  والشريفة استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية واصابوها اصابة مباشرة.
وفي الاعتداءات ،اغارت طائرة مسيرة اسرائيلية ظهر اليوم على سيارة من نوع crv رباعية الدفع كانت متوقفة امام مبنى يقع بين منطقتين عبرا و حارة صيدا بالقرب من اوتوستراد الشماع حيث كان يهم بالصعود اليها القيادي في حركة حماس( نضال حليحل ابو عمر) ما ادى الى اصابته اصابة خطيره تم نقله الى اثرها إلى احد مستشفيات المنطقة.

المسيره اطلقت صاروخيين اصاب احدهما السياره مباشرة ما ادى الى احتراقها بالكامل حيث عملت سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني على اخماد النيران ،و تضرر عدد من السيارات و الابنية المجاوره و اصيب عدد من السكان و المارة وقد تم نقلهم عبر سيارات الاسعاف التى هرعت الى مكان الحادث، الجيش اللبناني و الاجهزة الامنية ضربت طوقا امنيا حول المكان .

المصدر: موقع المنار

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