المقاومة تواصل عملياتها جنوب لبنان وغارة صهيونية بين عبرا وحارة صيدا

دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية التجهيزات التجسسية في موقع راميا بمحلقة انقضاضية واصابوها اصابة مباشرة.

وفي الاعتداءات ،اغارت طائرة مسيرة اسرائيلية ظهر اليوم على سيارة من نوع crv رباعية الدفع كانت متوقفة امام مبنى يقع بين منطقتين عبرا و حارة صيدا بالقرب من اوتوستراد الشماع حيث كان يهم بالصعود اليها القيادي في حركة حماس( نضال حليحل ابو عمر) ما ادى الى اصابته اصابة خطيره تم نقله الى اثرها إلى احد مستشفيات المنطقة.

المسيره اطلقت صاروخيين اصاب احدهما السياره مباشرة ما ادى الى احتراقها بالكامل حيث عملت سيارات الاطفاء التابعة للدفاع المدني على اخماد النيران ،و تضرر عدد من السيارات و الابنية المجاوره و اصيب عدد من السكان و المارة وقد تم نقلهم عبر سيارات الاسعاف التى هرعت الى مكان الحادث، الجيش اللبناني و الاجهزة الامنية ضربت طوقا امنيا حول المكان .

المصدر: موقع المنار