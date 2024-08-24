إعلام العدو: للمرة الثالثة مروحيات الاحتلال تجلي جنوداً مصابين من غزة إلى مستشفى شعاريه تسيدك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 24 2024 - 18:02

إعلام العدو: للمرة الثالثة مروحيات الاحتلال تجلي جنوداً مصابين من غزة إلى مستشفى شعاريه تسيدك

منذ 10 mins 24 August، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة