آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم حي كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2024 - 02:58
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آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم حي كفر عقب شمالي مدينة القدس المحتلة
منذ 23 mins
23 August، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
القدس المحتلة
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