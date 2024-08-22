شلال الدم في غزة لا يتوقف.. – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 20:52

شلال الدم في غزة لا يتوقف..

منذ 9 mins 22 August، 2024
شهداء
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - كيان العدو

شلالُ الدماء في غزة لا يتوقفُ ومناطقُ النزوحِ تتحولُ الى ما يشبهُ عُلبَ السردين.

المصدر: قناة المنار

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