صافرات الإنذار تدوي في “رأس الناقورة” شمال فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 07:08

صافرات الإنذار تدوي في “رأس الناقورة” شمال فلسطين المحتلة

منذ 29 mins 22 August، 2024
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