قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الصناعية في مدينة البيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 04:00

قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الصناعية في مدينة البيرة

منذ 41 mins 22 August، 2024
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