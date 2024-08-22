قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية وقرية بزاريا شمال غرب نابلس ومخيم العروب شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2024 - 04:00

قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية وقرية بزاريا شمال غرب نابلس ومخيم العروب شمال الخليل

منذ 1 ساعة 22 August، 2024
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