النائب جشّي عاد جرحى الاعتداءات الصهيونية في مستشفى جبل عامل صور: لمسنا منهم الصمود والإصرار على البقاء في هذه الأرض

زار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي على رأس وفد من “حزب الله”، مستشفى جبل عامل في صور، مطلعا من كادرَيها الطبي والإداري على الأوضاع الصحية لعدد من جرحى الاعتداءات الاسرائيلية الأخيرة على القرى الصامدة.

وجال جشي على غرف الجرحى، مطمئنا على وضعهم الصحي والنفسي، والتقى بذويهم، مؤكدا “حرص المقاومة على تقديم كل ما يلزم لخدمتهم”، قائلا: “اطمأننا على أهلنا ولمسنا منهم الثبات والصمود والإصرار على البقاء في هذه الأرض، وعلى مواجهة العدو الذي يعتدي على المدنيين والقرى الآمنة بما لا يدعو للإستغراب بسبب طبيعته العدوانية والمتوحشة”.

واعتبر أن “العدو الذي يعتدي على المدنيين ويقوم بالمجازر دون أدنى رادع أخلاقي أو إنساني، لا يفهم إلا لغة القوة”، مشددا على أن “أي اعتداء لن يمر دون رد من المقاومين الذين يقفون له بالمرصاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام